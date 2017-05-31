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Боевик "ЛДНР" не пропустил наблюдателей ОБСЕ через блокпост

31 мая в 21:54

Вооруженный мужчина не пропустил патруль Специальной мониторинговой миссии через блокпост в контролируемом "ДНР" селе Казацкое.

обсе Донбасс
Боевики не дают свободно перемещаться миссии ОБСЕ
OSCE
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявила, что патрулю миссии не дал проехать через блокпост вооруженный боевик "ДНР", сообщается в отчете за 30 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.
 
Инцидент произошел в селе Казацкое на юге Донецкой области. 
 
Также сказано, что на блокпосту на автодороге H-15 рядом с заводом "Каргилл" в подконтрольной боевикам "ДНР" деревне Кременец, расположенный в 16 км к юго-западу от Донецка, вооруженные мужчины задержали патруль СММ на 86 минут. Об этом инциденте миссия также сообщил Совместный центр по контролю и координации.
 

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.

15 мая украинская сторона указала на необходимость обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне АТО, а также потребовала расследования факта сексуальных домогательств боевика террористической группировки "ДНР" к женщине-наблюдателю на оккупированной территории.

По материалам: УНИАН
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