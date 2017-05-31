Боевик "ЛДНР" не пропустил наблюдателей ОБСЕ через блокпост

Вооруженный мужчина не пропустил патруль Специальной мониторинговой миссии через блокпост в контролируемом "ДНР" селе Казацкое.
Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.
15 мая украинская сторона указала на необходимость обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне АТО, а также потребовала расследования факта сексуальных домогательств боевика террористической группировки "ДНР" к женщине-наблюдателю на оккупированной территории.