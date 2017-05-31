Боевик "ЛДНР" не пропустил наблюдателей ОБСЕ через блокпост

Вооруженный мужчина не пропустил патруль Специальной мониторинговой миссии через блокпост в контролируемом "ДНР" селе Казацкое.

Боевики не дают свободно перемещаться миссии ОБСЕ OSCE Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявила, что патрулю миссии не дал проехать через блокпост вооруженный боевик "ДНР", сообщается в отчете за 30 мая, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ

Инцидент произошел в селе Казацкое на юге Донецкой области.

Также сказано, что на блокпосту на автодороге H-15 рядом с заводом "Каргилл" в подконтрольной боевикам "ДНР" деревне Кременец, расположенный в 16 км к юго-западу от Донецка, вооруженные мужчины задержали патруль СММ на 86 минут. Об этом инциденте миссия также сообщил Совместный центр по контролю и координации.