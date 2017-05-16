Жертвы "вируса-вымогателя" заплатили 70 тысяч долларов выкупа

Администрации президента США не известно ни одного случая разблокирования компьютера после выплаты выкупа.
По данным Вашингтона, взлому в результате атаки вирусом подверглись более 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира. В то же время, по данным Европола, жертвами хакерского атаки могли стать более 200 тысяч компьютеров.
Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.
Компьютерный вирус начал проникать в компьютерные системы по всему миру, включая Украину, 12 мая. Пострадали, в частности, компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), испанской телекоммуникационной системы Telefonica, российского "Мегафона", МВД РФ, Следственного комитета и РЖД. Французский автопроизводитель Renault был вынужден на время прекратить производство на некоторых своих заводах во Франции и Словении.Deutsche Welle (Русская редакция)