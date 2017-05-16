Жертвы "вируса-вымогателя" заплатили 70 тысяч долларов выкупа

Администрации президента США не известно ни одного случая разблокирования компьютера после выплаты выкупа.

Жертвы WannaCry заплатили мошенникам 70 тысяч долларов

Жертвы атаки вирусом WannaCry к настоящему моменту выплатили в общей сложности не менее 70 тысяч долларов выкупа. При этом до сих пор не известно ни одного случая разблокирования компьютера после осуществления выплаты, заявил советник президента США по национальной безопасности Том Боссерт.

По данным Вашингтона, взлому в результате атаки вирусом подверглись более 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира. В то же время, по данным Европола, жертвами хакерского атаки могли стать более 200 тысяч компьютеров.

Речь идет о вирусе WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Он шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.

Компьютерный вирус начал проникать в компьютерные системы по всему миру, включая Украину, 12 мая. Пострадали, в частности, компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), испанской телекоммуникационной системы Telefonica, российского "Мегафона", МВД РФ, Следственного комитета и РЖД. Французский автопроизводитель Renault был вынужден на время прекратить производство на некоторых своих заводах во Франции и Словении.