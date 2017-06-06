WWDС 2017: Apple обновила линейку iMac

Главной особенностью новых устройств стала переработанная концепция дисплеев.

Apple представила новые iMac

В рамках конференции WWDC компания Apple сделала несколько крупных анонсов, один из которых – три обновленные версии iMаc, основным нововведением которых стала переработанная концепция дисплеев, которые стали на 43% ярче предшественников.

Кроме того, iMac получили процессоры седьмого поколения Intel Core Kaby Lake. 21,5-дюймовая версия теперь оснащена 32 ГБ оперативной памяти, а память версии с 27-дюймовым экраном была увеличена до 64 ГБ. Что касается 27-дюймовых моделей, к ним также будет применена фирменная технология Fusion Drive, которая позволяет объединять обычный жесткий диск HDD и твердотельный диск SSD в единый логический том. Также появилось три разъема Thunderbolt 3.

Компания также представила iMac Retina 4K c 21,5-дюймовым экраном и Radeon Pro 555/560 с 4 ГБ видеопамяти, тем временем 27-дюймовая версия с 5K-экраном обзавелась видеокартой Radeon Pro570/575/580 с 8 ГБ видеопамяти. По словам разработчиков, эта конфигурация предназначена для профессиональных пользователей, ориентированных на создание VR-контента.

Стоимость обновленных iMac будет стартовать от 1099 долларов за 21,5-дюймовую базовую версию.

Ранее сообщалось о том, что Apple представила iPad Pro с дисплеем диагональю 10,5 дюйма.