WWDС 2017: Apple обновила линейку iMac

Главной особенностью новых устройств стала переработанная концепция дисплеев.
Кроме того, iMac получили процессоры седьмого поколения Intel Core Kaby Lake. 21,5-дюймовая версия теперь оснащена 32 ГБ оперативной памяти, а память версии с 27-дюймовым экраном была увеличена до 64 ГБ. Что касается 27-дюймовых моделей, к ним также будет применена фирменная технология Fusion Drive, которая позволяет объединять обычный жесткий диск HDD и твердотельный диск SSD в единый логический том. Также появилось три разъема Thunderbolt 3.
Компания также представила iMac Retina 4K c 21,5-дюймовым экраном и Radeon Pro 555/560 с 4 ГБ видеопамяти, тем временем 27-дюймовая версия с 5K-экраном обзавелась видеокартой Radeon Pro570/575/580 с 8 ГБ видеопамяти. По словам разработчиков, эта конфигурация предназначена для профессиональных пользователей, ориентированных на создание VR-контента.
Стоимость обновленных iMac будет стартовать от 1099 долларов за 21,5-дюймовую базовую версию.
Ранее сообщалось о том, что Apple представила iPad Pro с дисплеем диагональю 10,5 дюйма.4pda.ru