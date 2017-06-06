Apple представила новую iOS

Компания также обновила настольную операционную систему и watchOS.

Apple представила iOS 11

В рамках конференции WWDC 2017 компания Apple анонсировала новую версию операционной системы

В обновленную версию операционной системы привнесено переработанное приложение iMessage с оптимизированным интерфейсом и синхронизацией между всеми девайсами на macOS и iOS. В программе поменяли панель стикеров и добавили интеграцию с Apple Pay, а сама платежная система обзавелась поддержкой транзакций между пользователями.

Кроме того, разработчики представили новый пакет Siri Kit для расширенной интеграции Siri со сторонними приложениями.

С обновлением до iOS 11 гаджеты смогут снимать фотографии и видео с новыми форматами сжатия. Таким образом, размер файлов удастся сократить в два раза. Новая версия ОС добавляет Depth API для разработчиков - теперь они смогут пользоваться новыми возможностями камеры в своих программах. Также Apple провела оптимизацию съемки в условиях слабого освещения, улучшила стабилизацию, работу вспышки и HDR.

Пользователи смогут редактировать "живые" фото, выбирать основной кадр среди анимации, создавать "бумеранги" и бесконечные повторы. К тому же, приложение "Фото" будет объединять фотографии по событиям, выбирать лучшие кадры с отдельными людьми и создавать интерактивные слайд-шоу.

Apple также представила watchOS для смарт-часов. Первым и наиболее заметным нововведением watchOS стало добавление ряда новых циферблатов. Возросла также функциональность операционной системы: все приложения переключаются посредством прокрутки колесика и динамически обновляются в соответствии с запросами. Для дополнительного удобства эта ОС имеет новую систему уведомлений и подачи информации. Ориентироваться в возможностях платформы помогает интеллектуальный ассистент и голосовой помощник Siri.

Расширились также возможности отслеживания активности пользователей. Новый ассистент активности персонализирован и способен на "умное" отслеживание деятельности: в течение дня он сообщает о достижениях, хвалит за побитые рекорды и даже журит за лень посредством анимированных поощрений и замечаний.

Кроме того, новая ОС имеет предустановленное приложение для прослушивания и катологизации музыкальных альбомов, которое работает в связке с AirPods.

Apple рассказала и о новой настольной операционной системе macOS High Sierra. Главным нововведением стал переход на фирменную файловую систему Apple File System. В macOS Sierra 2016 года APFS работала со значительными ограничениями, но в этом году она заработает в полную силу. За счет этого всем владельцам ноутбуков MacBook и компьютеров iMac станут доступны максимальная защищенность, ультраотзывчивость, быстрое определение размеров директории и невероятно быстрое копирование файлов любых размеров - в разы быстрее по сравнению с macOS Sierra.

Приложение "Фото" обзавелось разнообразными фильтрами для быстрой сортировки фотографий и поиска нужного изображения. Было улучшено распознавание лиц на фотографиях, причем поиск и фильтрация снимков на одном устройстве немедленно рассортирует фотографии по нужному признаку и на других устройствах.

Вместе с macOS High Sierra была представлена графическая система Metal 2, пропускная способность графических данных которой была увеличена до 10 раз.