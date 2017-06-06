Apple анонсировала iPad Pro с дисплеем диагональю 10,5 дюйма

Диагональ дисплея устройства увеличилась на 20%.

Диагональ нового iPad Pro составила 10,5 дюймов

Компания Apple на презентации WWDC 2017 представила обновленную версию планшета iPad Pro , диагональ дисплея которого составила 10,5 дюймов.

Диагональ устройства увеличилась на 20% по сравнению с 9,7-дюймовым iPad Pro. Рамки дисплея нового устройства стали тоньше, а его вес составляет около 450 граммов. При производстве нового планшета компания использует дисплей с технологией True Tone с расширенным цветовым охватом, максимальной яркостью 600 нит и поддержкой HDR-видео. Также дисплей нового iPad Pro поддерживает технологию ProMotion, включающую возможность обновления экрана с частотой 120 Гц. Благодаря этому картинка на экране 10,5-дюймового iPad Pro выглядит гораздо плавнее, а задержка при использовании Apple Pencil составляет всего 20 мс.

В зависимости от отображаемого на экране контента iPad Pro может изменять частоту кадров. Например, при работе с Apple Pencil, где важна плавность, этот показатель будет максимальным, а при отображении статических изображений - 24 Гц. Всё это сделано с целью экономии энергии.

Новый iPad оборудован самым мощным процессором Apple A10X Fusion. Мощности нового iPad Pro достаточно для запуска популярного графического редактора Affinity Photo. Он предоставляет широкие возможности по обработке изображений и уже доступен в App Store.

Разрешение основной камеры планшета составляет 12 мегапикселей, а фронтальной – 7 мегапикселей.

Поставки планшета начнутся на следующей неделе, он будет доступен с 64, 256 и 512 ГБ встроенной памяти за 649, 749 и 949 долларов соответственно.

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