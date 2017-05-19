Во Франции создали инструкцию для восстановления похищенных "вирусом-вымогателем" данных

Инструкция создана для Windows XP.
Как подчеркивает Гине, разработанный им метод был протестирован и работает только на Windows XP, поэтому прежде, чем использовать его, необходимо проверить совместимость файлов с этой операционной системой. Кроме того, для того, чтобы метод сработал, компьютер не должен был быть перезагружен после атаки вирусом.
Инструкция, разработанная Гине, позволяет извлечь из памяти компьютера специальный код RSA, который необходим для расшифровки данных.
"Если вам повезет (то есть, если связанная память не была перераспределена и стерта), ключ все еще находиться в памяти", - добавил он.
Компьютерный вирус начал проникать в компьютерные системы по всему миру, включая Украину, 12 мая. Пострадали, в частности, компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), испанской телекоммуникационной системы Telefonica, российского "Мегафона", МВД РФ, Следственного комитета и РЖД. Французский автопроизводитель Renault был вынужден на время прекратить производство на некоторых своих заводах во Франции и Словении.ZN.UA