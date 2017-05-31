Украинская аудитория Facebook за последние две недели выросла на 25%

На рост аудитории повлиял запрет российских соцсетей.

Facebook нарастил аудиторию Pixabay Украинская аудитория Facebook за последние две недели выросла почти на четверть - на 1,5 млн пользователей, сообщает Watcher.

По состоянию на 30 мая Facebook пользуются 8,3 млн украинцев.

По методологии американской соцсети пользователями считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть, будучи при этом залогинены.

За последние восемь лет – с апреля 2009 года – аудитория Facebook в Украине выросла в 131 раз (с 63 тыс. до 8,3 млн), отмечает издание.