Украинская аудитория Facebook за последние две недели выросла на 25%

На рост аудитории повлиял запрет российских соцсетей.
Facebook нарастил аудиторию
Pixabay
Украинская аудитория Facebook за последние две недели выросла почти на четверть - на 1,5 млн пользователей, сообщает Watcher.
По состоянию на 30 мая Facebook пользуются 8,3 млн украинцев.
По методологии американской соцсети пользователями считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть, будучи при этом залогинены.
За последние восемь лет – с апреля 2009 года – аудитория Facebook в Украине выросла в 131 раз (с 63 тыс. до 8,3 млн), отмечает издание.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.
По материалам:
watcher.com.ua