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Украинская аудитория Facebook за последние две недели выросла на 25%

31 мая в 01:50

На рост аудитории повлиял запрет российских соцсетей. 

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Facebook нарастил аудиторию
Pixabay
Украинская аудитория Facebook за последние две недели выросла почти на четверть - на 1,5 млн пользователей, сообщает Watcher.
 
По состоянию на 30 мая Facebook пользуются 8,3 млн украинцев.
 
По методологии американской соцсети пользователями считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть, будучи при этом залогинены.
 
За последние восемь лет – с апреля 2009 года – аудитория Facebook в Украине выросла в 131 раз (с 63 тыс. до 8,3 млн), отмечает издание.
 
 
Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.
 
По материалам: watcher.com.ua
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