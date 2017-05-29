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Ученые опровергли гипотезу появления колец Сатурна

29 мая в 15:05

Кольца планеты не могли быть образованы в результате столкновения спутников.

сатурн
Причины появления колец Сатурна все еще остаются загадкой для ученых
NASA
Ученые с помощью компьютерного моделирования установили, что столкновение древних спутников не могло создать кольца Сатурна. Выводы исследователей были опубликованы на сайте ArXiv.

Происхождение колец Сатурна на сегодняшний день остается загадкой для ученых. Согласно одной из современных теорий, они образовались в ходе последовательных столкновений протоспутников планеты. При этом часть материала (в основном более тяжелого) падала на Сатурн, часть образовывала следующее поколение спутников, а часть (в основном сравнительно легкий лед) накапливалась на орбите в составе колец – на этой высоте приливные силы не позволяют мелким обломкам сложиться в более крупные тела.

Если после столкновения протоспутников оставалось некоторое количество крупных фрагментов, то в их модели все заканчивалось быстрым образованием одного нового спутника, так что материал не успевал мигрировать ближе к Юпитеру и сформировать кольца. Но если и крупных фрагментов не оставалось, то модель приводила к образованию двух или более спутников в течение очень короткого времени. Затем они снова сталкивались – и все повторялось снова.

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Ранее исследователи миссии Cassini с помощью снимков, которые были сделаны межпланетной станцией, обнаружили в кольце F Сатурна необычные структуры. Структуры могут быть образованы в следствие столкновения колец планеты с небольшими небесными телами.

По материалам: Naked Science
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Тэги столкновения Сатурн ученые
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