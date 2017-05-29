Ученые опровергли гипотезу появления колец Сатурна

Кольца планеты не могли быть образованы в результате столкновения спутников.

Причины появления колец Сатурна все еще остаются загадкой для ученых NASA

Ученые с помощью компьютерного моделирования установили, что столкновение древних спутников не могло создать кольца Сатурна . Выводы исследователей были опубликованы на сайте ArXiv.

Происхождение колец Сатурна на сегодняшний день остается загадкой для ученых. Согласно одной из современных теорий, они образовались в ходе последовательных столкновений протоспутников планеты. При этом часть материала (в основном более тяжелого) падала на Сатурн, часть образовывала следующее поколение спутников, а часть (в основном сравнительно легкий лед) накапливалась на орбите в составе колец – на этой высоте приливные силы не позволяют мелким обломкам сложиться в более крупные тела.

Если после столкновения протоспутников оставалось некоторое количество крупных фрагментов, то в их модели все заканчивалось быстрым образованием одного нового спутника, так что материал не успевал мигрировать ближе к Юпитеру и сформировать кольца. Но если и крупных фрагментов не оставалось, то модель приводила к образованию двух или более спутников в течение очень короткого времени. Затем они снова сталкивались – и все повторялось снова.

Ранее исследователи миссии Cassini с помощью снимков, которые были сделаны межпланетной станцией, обнаружили в кольце F Сатурна необычные структуры. Структуры могут быть образованы в следствие столкновения колец планеты с небольшими небесными телами.