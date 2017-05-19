Telegram запустил платежную систему для ботов

Мессенджер запустил видеоплатформу Telescope.
После нажатия на клавишу оплаты пользователь сможет заполнить данные и информацию о доставке, а также подтвердить платеж. Оплата товаров доступна в версии Telegram 4.0.
Все платежи будут проходить напрямую разработчику бота. Telegram не будет брать комиссию за оплату услуг и товаров с помощью ботов.
В первую очередь платежи будет принимать платежная система Stripe.
Также в Telegram 4.0 появилась функция записи видеосообщений. Новая функция позволит пользователям делиться видеороликами с собеседниками — так же, как и аудиосообщениями.
Кроме того, мессенджер запустил видеоплатформу Telescope для владельцев публичных Telegram-каналов. На ней можно хранить видео длительностью до одной минуты (как в видеосообщениях).
В мессенджере Telegram
появились звонки. Функция доступна на iOS и Android, но на данный момент звонить могут только жители Западной Европы, остальные страны добавят позже.
По материалам:
ZN.UA