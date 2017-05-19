Telegram запустил платежную систему для ботов

Мессенджер запустил видеоплатформу Telescope.

Telegram запустил видеоплатформу Telescope Telegram предоставил разработчикам ботов возможность добавить специальную кнопку для проведения транзакций, сообщается в заявлении компании.

После нажатия на клавишу оплаты пользователь сможет заполнить данные и информацию о доставке, а также подтвердить платеж. Оплата товаров доступна в версии Telegram 4.0.

Все платежи будут проходить напрямую разработчику бота. Telegram не будет брать комиссию за оплату услуг и товаров с помощью ботов.

В первую очередь платежи будет принимать платежная система Stripe.

Также в Telegram 4.0 появилась функция записи видеосообщений. Новая функция позволит пользователям делиться видеороликами с собеседниками — так же, как и аудиосообщениями.

Кроме того, мессенджер запустил видеоплатформу Telescope для владельцев публичных Telegram-каналов. На ней можно хранить видео длительностью до одной минуты (как в видеосообщениях).