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Telegram запустил платежную систему для ботов

19 мая в 01:01
Мессенджер запустил видеоплатформу Telescope.
telegram
Telegram запустил видеоплатформу Telescope
Telegram предоставил разработчикам ботов  возможность добавить специальную кнопку для проведения транзакций, сообщается в заявлении компании.  
 
После нажатия на клавишу оплаты пользователь сможет заполнить данные и информацию о доставке, а также подтвердить платеж. Оплата товаров доступна в версии Telegram 4.0.
 
Все платежи будут проходить напрямую разработчику бота. Telegram не будет брать комиссию за оплату услуг и товаров с помощью ботов.
 
В первую очередь платежи будет принимать платежная система Stripe. 
 
Также в Telegram 4.0 появилась функция записи видеосообщений. Новая функция позволит пользователям делиться видеороликами с собеседниками — так же, как и аудиосообщениями.
 
Кроме того, мессенджер запустил видеоплатформу Telescope для владельцев публичных Telegram-каналов. На ней можно хранить видео длительностью до одной минуты (как в видеосообщениях).
 
 
В мессенджере Telegram появились звонки. Функция доступна на iOS и Android, но на данный момент звонить могут только жители Западной Европы, остальные страны добавят позже.
 
По материалам: ZN.UA
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