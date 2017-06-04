SpaceX успешно запустила уже использовавшийся корабль Dragon

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Стыковка корабля с МКС запланирована на понедельник.

Dragon все-таки вылетел к МКС

Компанияуспешно запустила на орбиту ранее летавший космический корабль Dragon, сообщает The Verge

Корабль доставит на МКС груз продовольствия и научного оборудования весом в 2708 кг. На его борту, в частности, находится научное оборудование NICER, предназначенное для поиска нейтронных звезд, гибкие солнечные батареи ROSA, инструменты для наблюдений за Землей и подопытные мыши и мухи (первые – для исследований потери костной массы в космической среде, вторые – для изучения работы сердечно-сосудистой системы в условиях микрогравитации). Успешный эксперимент компании доказал возможность повтороного использовании не только ракет, но и кораблей. SpaceX стала первой частной компанией, успешно осуществившей это.

Ранее запуск планировался на четверг, 1 июня, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Ракета Falcon 9 с грузовым космическим кораблем миссии CRS-11 Dragon стартовала со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 4 июня в 00:18 по киевскому времени. Dragon уже летал в космос в 2014 году, в ходе миссии CRS-4, провел там около месяца, после чего осуществил приводнение в Тихом океане. Для повторного использования специалисты заменили у корабля обшивку и тепловой щит.

Спустя 12 минут после старта Dragon успешно вышел на околоземную орбиту и раскрыл солнечные панели. При этом первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 благополучно вернулась на Землю уже в 11 раз и может бать использована снова. Ракета села на сушу в посадочной зоне LZ-1, которая используется для приземления первых ступеней Falcon 9, запускаемых со стартовых площадок SLC-40 и LC-39A.

Стыковка со станцией запланирована на понедельник, 5 июня.

Сегодняшний запуск стал 100-ой по счету миссией NASA с площадки LC-39A, с которой взлетали "Аполлон" и "Спейс Шаттл".

Компания SpaceX планирует и в будущем использовать капсулы Dragon, а также отказаться от выпуска новых, сосредоточившись на повторном использовании улучшенных версий Dragon 2 или Crew Dragon, предназначенной для пилотируемых полетов. Планируется, что новая версия Dragon сможет осуществлять управляемый спуск на землю, используя для этого собственные двигатели, отказавшись тем самым от используемой в настоящее время системы парашютов.

До конца года в SpaceX запланировано шесть запусков восстановленных ракет Falcon 9. Следующий запуск запланирован через две недели.

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.