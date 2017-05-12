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SpaceX может в 2020 году отправить на Марс сразу два корабля

12 мая в 13:56

В 2020 году Земля будет на максимально близком расстоянии от Марса.

Red Dragon
SpaceX отправит на Марс два корабля Red Dragon
Компания Илона Маска SpaceX в 2020 году может отправить на Марс два беспилотных космических корабля  Red Dragon. Об этом рассказал директор отдела по изучению планет NASA Джим Грин, сообщает Ars Techica. 

Ранее компании пришлось отложить запуск корабля на Марс, который был запланирован на 2018 год, из-за того, что он не был готов. Теперь же Грин заявил о том, что 2020 год будет наиболее благоприятным для подобного запуска, поскольку Земля будет на максимально близком расстоянии от Марса.

"Каждые 26 месяцев, дорога на Марс открывается. Мы начинаем с верхней части этого окна возможностей, с запуска SpaceX Red Dragon. В конце этого периода возможностей стартует другой Red Dragon", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что в SpaceX возможность отправки сразу двух кораблей не подтвердили. Пресс-секретарь компании Джон Тейлор подчеркнул, что вопрос отправки на Марс сразу двух Red Dragon находится на стадии рассмотрения.

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Ранее Маск предложил начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной,  а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Марс SpaceX корабль
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