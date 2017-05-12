SpaceX может в 2020 году отправить на Марс сразу два корабля

В 2020 году Земля будет на максимально близком расстоянии от Марса.
Ранее компании пришлось отложить запуск корабля на Марс, который был запланирован на 2018 год, из-за того, что он не был готов. Теперь же Грин заявил о том, что 2020 год будет наиболее благоприятным для подобного запуска, поскольку Земля будет на максимально близком расстоянии от Марса.
"Каждые 26 месяцев, дорога на Марс открывается. Мы начинаем с верхней части этого окна возможностей, с запуска SpaceX Red Dragon. В конце этого периода возможностей стартует другой Red Dragon", - подчеркнул он.
Стоит отметить, что в SpaceX возможность отправки сразу двух кораблей не подтвердили. Пресс-секретарь компании Джон Тейлор подчеркнул, что вопрос отправки на Марс сразу двух Red Dragon находится на стадии рассмотрения.
Ранее Маск предложил начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.ZN.UA