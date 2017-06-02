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SpaceX отложила запуск корабля Dragon к МКС

2 июня в 10:53

Запуск перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Dragon
SpaceX перенесла запуск Dragon к МКС
Компания SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен был доставить груз к МКС, из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Twitter компании.

"Отменяем запуск из-за молний. Возможность резервного запуска будет в субботу, 3 июня в 17.07 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

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Непосредственно перед запуском компания заявляла о том, что погодные условия благоприятны на 70%, хотя недалеко от места запуска были замечены два грозовых фронта.

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.

По материалам: ZN.UA
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