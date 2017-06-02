SpaceX отложила запуск корабля Dragon к МКС

Запуск перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
"Отменяем запуск из-за молний. Возможность резервного запуска будет в субботу, 3 июня в 17.07 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.
Standing down due to lightning. Backup launch opportunity on Saturday, June 3 at 5:07 p.m. EDT or 21:07 UTC.— SpaceX (@SpaceX) 1 червня 2017 р.
Непосредственно перед запуском компания заявляла о том, что погодные условия благоприятны на 70%, хотя недалеко от места запуска были замечены два грозовых фронта.
Falcon 9 and Dragon on Pad 39A at @NASAKennedy. Weather is 70% favorable for today's 5:55 p.m. EDT, 21:55 UTC launch. pic.twitter.com/lQKQHluPcE— SpaceX (@SpaceX) 1 червня 2017 р.
Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.
SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.ZN.UA