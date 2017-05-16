NASA опубликовало снимок тени Сатурна на кольцах планеты

Снимок был сделан на расстоянии 1,2 миллиона километров от поверхности Сатурна.

Cassini сделала новый снимок Сатурна NASA

Станция Cassini сделала снимок тени Сатурна , которая падает на кольца планеты. Снимок был опубликован на сайте NASA

Как отмечают исследователи, тень планеты постепенно сокращается по мере приближения весеннего равноденствия на Сатурне. К тому моменту тень будет достигать только внутренней стороны кольца А.

Cassini сделала снимок еще 3 февраля, когда станция находилась на расстоянии 1,2 миллиона километров от планеты, но NASA опубликовало его только сейчас.

NASA

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.