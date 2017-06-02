На дне Баренцева моря обнаружено множество кратеров

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Кратеры были сформированы метановыми выбросами со дна моря.

Кратеры были образованы в результате выбросов метана со дна моря

Норвежские геофизики обнаружили на дне Баренцева моря гигантские кратеры и установили их происхождение. Кратеры были образованы в результате выбросов метана со дна моря, сообщает EurekAlert!.

Несмотря на то, что возраст кратеров составляет около 12 тысяч лет, метан все еще обильно выделяется из кратеров. "Регион с кратерами был покрыт толстым слоем льда во время последнего ледникового периода, так же, как западная Антарктика сейчас. По мере того, как температура воздуха начала повышаться, ледяной покров начал разрушаться, а метановые залежи – вырываться наружу. Это привело к появлению кратеров, из которых до сих пор выходит большое количество метана", - заявила одна из авторов исследования Карин Андреассен.

На данный момент ученые обнаружили в кратерах и вокруг них около 600 выбросов метана. Некоторые из этих кратеров были обнаружены еще в 1990-х годах, но новые исследования показали, что они покрывают гораздо больший регион дна моря. По словам исследователей, им удалось обнаружить примерно 100 кратеров диаметром от 300 метров до одного километра, но в этом регионе располагается несколько сотен кратеров диаметром менее 300 метров.

Это исследование важно для оценки транспорта метана в гидросферу и атмосферу планеты, поскольку природное соединение представляет собой сильный парниковый газ. Аналогичные газовые гидраты, но меньших размеров, распространены в Сибири.

Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.