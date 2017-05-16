Киберполиция дала рекомендации по борьбе с компьютерным вирусом "WCry"

Оперативники не советуют переходить по сомнительным ссылкам, поступающим на электронную почту.

Киберполиция дает советы по борьбе с вирусом МВД Украины Компьютерный вирус "WCry" (также известный как "WannaCry" и "WannaCryptor") атаковал в целом не менее 200 тыс. устройств по всему миру, среди которых компьютеры больниц, государственных структур и мобильных операторов.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины обратился к гражданам с рекомендациями, как не попасть в ловушку к вымогателям и уберечь свой носитель информации от кибератаки, сообщается на сайте Киберполиции.

"Действие этого вируса заключается в шифровании файлов на компьютере. Лица, которые его распространяют, в дальнейшем требуют от пользователей выкуп за восстановление доступа к информации. Выкуп мошенники требуют на свои "Bitcoin" кошельки. Обычно сумма "вознаграждения" достигает 300 долларов США", - говорится в сообщении.

В частности оперативники киберполиции не советуют переходить по сомнительным ссылкам, поступающим на электронную почту, ведь именно это ссылка может быть инфицирована вредным вирусом. Кроме того, не стоит скачивать программы, которые не являются проверенными, ведь они также могут быть инфицированы.

На странице сайта Департамента киберполиции расположен баннер со ссылкой на сайт для дешифровки вредоносных программ.

Для предотвращения попадания вируса на компьютер киберполиция предлагает выполнить некоторые действия.

В первую очередь необходимо установить последнюю актуальную версию операционной системы с последними обновлениями.

Также необходимо постоянно обновлять программное обеспечение, которое используется повседневно и только из официальных источников.

Обязательное наличие последней версии антивирусного программного обеспечения.

Необходимо установить действенную систему восстановления, чтобы заражения ПО не смогло навсегда разрушить персональные данные.

Киберполиция сообщает, что в любой аккаунт может быть скомпрометирован, и из учетных записей друзей в социальных сетях, коллег или партнеров из онлайн игр могут направляться вредоносные ссылки. "Не открывайте вложения, содержащиеся в электронных письмах от незнакомых людей. Включите в настройках "Windows" на своем компьютере функцию "Показывать расширения файлов". При этом будет гораздо легче замечать потенциально вредоносные файлы. Держитесь подальше от файлов с расширениями, как ".exe", ".vbs" и ".scr". Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как якобы видео, фото или документ (например, 11111.avi.exe или doc.scr)", - отмечают в полиции.

В случае обнаружения на ПК нестандартного или неизвестного процесса необходимо немедленно отключить его от Интернета или других сетевых подключений (таких как домашнее подключение Wi-Fi) - это позволит предотвратить распространение заражения.