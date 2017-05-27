BMW создала городской мотоцикл будущего

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Мотоцикл может превращаться из одноместного в двухместный.

Подразделение компании BMW – Motorrad – представило в Италии концептуальный мотоцикл Link, который дает представление о том, каким может стать идеальный городской мотоцикл будущего.

Главной отличительной особенностью новинки стало сиденье на электроприводе с регулируемой длиной, благодаря чему аппарат может превращаться из одноместного в двухместный. Кроме того, BMW Motorrad Link получил специальную сдвижную дверцу, облегчающую доступ в багажный отсек под сиденьем.

Мотоцикл оборудовали полностью цифровой панелью приборов. При этом данные о скорости, состоянии аккумуляторов, а также показатели навигационной системы могут проецироваться на ветровое стекло, что позволит водителю меньше отвлекаться от дороги. Управлять некоторыми функциями аппарата можно при помощи сенсорного дисплея мультимедийного комплекса.

BMW Motorrad Link оснащен полностью электрической силовой установкой, технические данные о которой не держатся в секрете. Динамические характеристики мотоцикла тоже не сообщаются.