В Дании создали деревянный мотоцикл, работающий на водорослях

Изобретатели мотоцикла считают, что их "бензин из водорослей" потенциально может иметь успех в будущем.

Датские изобретатели создали деревянный мотоцикл Популярная механика

Датский дизайнер Ритсерт Манс и исследователь Питер Мооджи создали деревянный мотоцикл, который использует в качестве топлива масло из водорослей, сообщает "Популярная механика".

Отмечается, что Мооджи сумел выяснить, как можно вырастить необходимые для топлива водоросли естественным путем, в соленой воде. В то же время, Манс собрал из древесины раму мотоцикла.

Изобретатели успешно испытали свой мотоцикл на одном из пляжей. Манс и Мооджи считают, что их "бензин из водорослей" потенциально может иметь успех в будущем.

Ранее болгарские разработчики придумали новый вид топлива для противоградовых ракет, который производится из черешни.