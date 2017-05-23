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В Дании создали деревянный мотоцикл, работающий на водорослях

23 мая в 05:10

Изобретатели мотоцикла считают, что их "бензин из водорослей" потенциально может иметь успех в будущем.

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Датские изобретатели создали деревянный мотоцикл
Популярная механика
Датский дизайнер Ритсерт Манс и исследователь Питер Мооджи создали деревянный мотоцикл, который использует в качестве топлива масло из водорослей, сообщает "Популярная механика".

Отмечается, что Мооджи сумел выяснить, как можно вырастить необходимые для топлива водоросли естественным путем, в соленой воде. В то же время, Манс собрал из древесины раму мотоцикла.

Изобретатели успешно испытали свой мотоцикл на одном из пляжей. Манс и Мооджи считают, что их "бензин из водорослей" потенциально может иметь успех в будущем.

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Ранее болгарские разработчики придумали новый вид топлива для противоградовых ракет, который производится из черешни.

По материалам: Популярная механика
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Тэги мотоцикл бензин древесина
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