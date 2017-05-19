Блокировка российских социальных сетей привела к росту количества пользователей Facebook в Украине

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Количество украинских пользователей социальной сети выросло на треть.

Количество пользователей Facebook в Украине выросло на треть Pixabay

После подписания президентом Украины указа очисло украинских пользователей социальной сети выросло на треть, сообщает "Новое время" со ссылкой на компанию TNS в Украине.

На следующий день после подписания указа, количество пользователей Facebook в Украине увеличилось на 37%. По охвату сайт этой соцсети в рейтинге TNS Kantar CMeter находился на пятом месте, уступая google.com, vk.com, youtube.com и yandex.

Кроме того, за 16 мая более, чем на треть выросло число пользователей ukr.net. Увеличился также охват Instagram и Google+.

Наибольший прирост пользователей для Facebook обеспечили жители восточных регионов Украины в возрасте 14-20 лет.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".