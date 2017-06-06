Apple представила "умную" колонку HomePod

Колонка может также работать как домашний ассистент.

Колонка может использоваться в качестве домашнего ассистента

Компания Apple на конференции WWDC 2017 представила "умную" колонку HomePod, которая поддерживает взаимодействие с помощником Siri.

Высота колонки составляет 17 сантиметров, она поставляется в темно-сером и белых цветах. Устройство оснащено процессором А8 и способна на акустическое моделирование в реальном времени.

Кроме того, колонка может работать в качестве домашнего ассистента. Поскольку колонка поддерживает общение с Siri, с ее помощью можно не только заказывать музыку и узнавать о ней, но и спрашивать о погоде, новостях, устанавливать напоминания и будильники, рассчитывать время для путешествия и т.д.

Цена колонки составляет 349 долларов, ее продажи стартуют в США, Британии и Австралии в декабре, а в других странах чуть позже.

Ранее сообщалось о том, что Apple представила iPad Pro с дисплеем диагональю 10,5 дюйма.