Apple представила "умную" колонку HomePod

Колонка может также работать как домашний ассистент.
Высота колонки составляет 17 сантиметров, она поставляется в темно-сером и белых цветах. Устройство оснащено процессором А8 и способна на акустическое моделирование в реальном времени.
Кроме того, колонка может работать в качестве домашнего ассистента. Поскольку колонка поддерживает общение с Siri, с ее помощью можно не только заказывать музыку и узнавать о ней, но и спрашивать о погоде, новостях, устанавливать напоминания и будильники, рассчитывать время для путешествия и т.д.
Цена колонки составляет 349 долларов, ее продажи стартуют в США, Британии и Австралии в декабре, а в других странах чуть позже.
Ранее сообщалось о том, что Apple представила iPad Pro с дисплеем диагональю 10,5 дюйма.
AIN