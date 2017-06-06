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Apple представила "умную" колонку HomePod

6 июня в 16:43

Колонка может также работать как домашний ассистент.

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Колонка может использоваться в качестве домашнего ассистента
Компания Apple на конференции WWDC 2017 представила "умную" колонку HomePod, которая поддерживает взаимодействие с помощником  Siri.

Высота колонки составляет 17 сантиметров, она поставляется в темно-сером и белых цветах. Устройство оснащено процессором А8 и способна на акустическое моделирование  в реальном времени.

Кроме того, колонка может работать в качестве домашнего ассистента. Поскольку колонка поддерживает общение с Siri, с ее помощью можно не только заказывать музыку и узнавать о ней, но и спрашивать о погоде, новостях, устанавливать напоминания и будильники, рассчитывать время для путешествия и т.д.

Цена колонки составляет 349 долларов, ее продажи стартуют в США, Британии и Австралии в декабре, а в других странах чуть позже.

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Ранее сообщалось о том, что Apple представила iPad Pro  с дисплеем диагональю 10,5 дюйма.

 

По материалам: AIN
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Тэги Apple музыка
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