Зозуля вернется в сборную, когда найдет себе новый клуб - Шевченко

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Наставник сборной Украины поддержал нападающего, который завершал сезон без игровой практики.

Зозуля будет искать себе новую команду AS

Украинский форвард "Бетиса"в будущем сможет вернуться в сборную Украины. Об этом заявил наставник национальной команды Андрей Шевченко.

"Зозуля принял абсолютно нормальное решение. Парень где-то почувствовал себя, может, некомфортно. Мы с ним нормально поговорили, я сказал ему: "Найдешь себе команду, вернешься играть". Я его буду поддерживать.

По его отношению, по тому, какой он футболист, ему всегда нужно давать шанс. Это непростая ситуация, это был для него серьезный урок. Никто не мог предугадать, что он может в нее попасть.

Однако, Рома - молодец, вышел из ситуации очень хорошо. Ему сейчас важно определиться с командой и начать играть. В сборную вернуться он всегда успеет", - сказал Шевченко в комментарии FootballHub.

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо Вальекано" до конца сезона на правах аренды, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис".

В итоге футболист принял решение приостановить карьеру в сборной Украины.

Ранее сообщалось, что трансфер Зозули признан одним из худших в сезоне чемпионата Испании.