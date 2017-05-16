Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины

В дальнейшем футболист намерен вернуться в команду.

Зозуля является игроком "Бетиса" Футбол 1

Нападающий "Бетиса"объявил о приостановлении карьеры в сборной Украины.

"Я решил приостановить свою карьеру игрока сборной Украины. Я долго к этому шел, но считаю, что это лучшее решение на данный момент. Сейчас я прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики.

Я не хочу быть человеком, который будет занимать место молодого и талантливого игрока. Я готов завоевывать место в сборной. Готов каждый матч выкладываться как последний, рвать газон и сердце за нашу страну на всех фронтах игры команды", - сообщил Зозуля.

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо Вальекано" до конца сезона на правах аренды, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис".

При этом у игрока теперь нет возможности выходить на поле до конца сезона, так как он сменил уже три клуба ("Днепр", "Бетис", "Райо Вальекано").

Ранее сообщалось, что Зозуля получил должность в ФФУ.