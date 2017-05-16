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Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины

16 мая в 19:30

В дальнейшем футболист намерен вернуться в команду.

Зозуля
Зозуля является игроком "Бетиса"
Футбол 1
Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля объявил о приостановлении карьеры в сборной Украины.

"Я решил приостановить свою карьеру игрока сборной Украины. Я долго к этому шел, но считаю, что это лучшее решение на данный момент. Сейчас я прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет практики.

Я не хочу быть человеком, который будет занимать место молодого и талантливого игрока. Я готов завоевывать место в сборной. Готов каждый матч выкладываться как последний, рвать газон и сердце за нашу страну на всех фронтах игры команды", - сообщил Зозуля.

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо Вальекано" до конца сезона на правах аренды, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не совершать трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис".

При этом у игрока теперь нет возможности выходить на поле до конца сезона, так как он сменил уже три клуба ("Днепр", "Бетис", "Райо Вальекано").

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Ранее сообщалось, что Зозуля получил должность в ФФУ.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Зозуля сборная Украина Бетис футбол
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