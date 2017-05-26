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Трансфер Зозули признан одним из худших в сезоне чемпионата Испании

26 мая в 14:32

Украинский нападающий не смог зарекомендовать себя с лучшей стороны в Примере.

Зозуля
Зозуля не смог заиграть в Испании
realbetisbalompie.es
Трансфер украинского форварда Романа Зозули из "Днепра" в "Бетис" испанские болельщики признали одним из худших в минувшем сезоне Примеры.

Зозуля занял пятое место в списке из девяти футболистов, которые не смогли показать себя с лучшей стороны в клубах чемпионата Испании.

По итогам голосования компанию в пятерке худших трансферов украинцу составили Андре Гомеш, Пабло Алькасер, Люка Динь (все - "Барселона"), а также Николас Гайтан ("Атлетико").

Зозуля сыграл за "Бетис" шесть поединков, но голов не забивал. Позже со сканадалом сорвалась аренда игрока в "Райо Вальекано", в результате чего Роман завершал сезон без игровой практики.

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Ранее сообщалось, что Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины.

По материалам: apostrophe.com.ua
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Тэги Зозуля футбол Днепр Бетис
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