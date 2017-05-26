Трансфер Зозули признан одним из худших в сезоне чемпионата Испании

Украинский нападающий не смог зарекомендовать себя с лучшей стороны в Примере.
Зозуля занял пятое место в списке из девяти футболистов, которые не смогли показать себя с лучшей стороны в клубах чемпионата Испании.
По итогам голосования компанию в пятерке худших трансферов украинцу составили Андре Гомеш, Пабло Алькасер, Люка Динь (все - "Барселона"), а также Николас Гайтан ("Атлетико").
Зозуля сыграл за "Бетис" шесть поединков, но голов не забивал. Позже со сканадалом сорвалась аренда игрока в "Райо Вальекано", в результате чего Роман завершал сезон без игровой практики.
Ранее сообщалось, что Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины.apostrophe.com.ua