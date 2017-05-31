"Заря" официально объявила о переходе двух бразильских игроков

Луганский клуб продолжает трансферную кампанию.
Оба бразильских футболиста подписали 2-летние контракты с клубом. Последним клубом Леонидаса был "Сан Пегасус" из Гонконга, в котором он в 12 матчах забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Силас играл за молодежную команду бразильского "Интернасьоналя".
Стоит отметить, что в команде Юрия Вернидуба уже выступают два бразильских легионера - защитник Рафаэл Форстер и вингер Паулиньо, которые являются игроками основного состава команды.
Напомним, на прошлой неделе луганчане также подписали хавбека "Черноморца" Владислава Кабаева и нацелились на форварда "моряков" Дмитрия Коркишко.
Ранее луганский клуб покинул один из лидеров команды Деннис Бонавентуре, который перешел в бельгийский "Брюгге".ФК Заря