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"Заря" официально объявила о переходе двух бразильских игроков

31 мая в 09:48

Луганский клуб продолжает трансферную кампанию.

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Контракты рассчитаны на два года
sportarena.com
Полузащитник Леонидас и нападающий Силас официально стали игроками луганской "Зари".

Оба бразильских футболиста подписали 2-летние контракты с клубом.  Последним клубом Леонидаса был "Сан Пегасус" из Гонконга, в котором он в 12 матчах забил 2 гола и отдал 3 ассиста. Силас играл за молодежную команду бразильского "Интернасьоналя".

Стоит отметить, что в команде Юрия Вернидуба уже выступают два бразильских легионера - защитник Рафаэл Форстер и вингер Паулиньо, которые являются игроками основного состава команды.

Напомним, на прошлой неделе луганчане также подписали хавбека "Черноморца" Владислава Кабаева и нацелились на форварда "моряков" Дмитрия Коркишко.

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Ранее луганский клуб покинул один из лидеров команды Деннис Бонавентуре, который перешел в бельгийский "Брюгге".

По материалам: ФК Заря
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Тэги Луганск футбол Заря
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