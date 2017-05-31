"Брюгге" подписал игрока "Зари" Бонавентуре

Лидер луганского клуба покинул команду.
О сумме трансфера не сообщается. Переход прокомментировал агент ФИФА Сергей Серебрянников.
"К нему был большой интерес и в Украине, и за рубежом, но я рад, что именно "Брюгге" вытащил длинную соломинку. Уверен, что Бонавентуре сможет заиграть в Бельгии так же, как это получилось у Малиновского", – сказал Серебрянников.
Деннис Бонавентуре является воспитанником нигерийского клуба "Абуджа". Соглашение с "Зарей" он подписал в марте прошлого года, а 24 июля провел первый матч за луганчан, отличившись голом в матче 1-го тура УПЛ с "Олимпиком" (3:0).
Отметим, что Бонавентуре в нынешнем сезоне Премьер-лиги провел 23 матча, в которых забил 6 голов.
Ранее сообщалось, что "Заря" может проводить матчи Лиги Европы во Львове.Tribuna.com