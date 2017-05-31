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"Брюгге" подписал игрока "Зари" Бонавентуре

31 мая в 09:32

Лидер луганского клуба покинул команду.

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Бонавентуре в нынешнем сезоне УПЛ провел 23 матча, в которых забил 6 голов
twitter.com
Бельгийский "Брюгге" приобрел нападающего "Зари" Денниса Бонавентуре. 19-летний нигериец подписал контракт с новым клубом до лета 2021 года.

О сумме трансфера не сообщается. Переход прокомментировал агент ФИФА Сергей Серебрянников.

"К нему был большой интерес и в Украине, и за рубежом, но я рад, что именно "Брюгге" вытащил длинную соломинку. Уверен, что Бонавентуре сможет заиграть в Бельгии так же, как это получилось у Малиновского", – сказал Серебрянников.

Деннис Бонавентуре является воспитанником нигерийского клуба "Абуджа". Соглашение с "Зарей" он подписал в марте прошлого года, а 24 июля провел первый матч за луганчан, отличившись голом в матче 1-го тура УПЛ с "Олимпиком" (3:0).

Отметим, что Бонавентуре в нынешнем сезоне Премьер-лиги провел 23 матча, в которых забил 6 голов.

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Ранее сообщалось, что "Заря" может проводить матчи Лиги Европы во Львове.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Брюгге Заря Бонавентуре футбол
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