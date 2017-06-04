"Ювентус" - "Реал": лучшие фото финала Лиги чемпионов

Праздник европейского футбола прошел в Кардиффе.
Вчера, 3 июня, в Кардиффе (Уэльс) состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Мадридцы одержали убедительную победу со счетом 4:1.
Матч начался с гола Роналду, который здорово пробил после прострела от Карвахаля. "Ювентус" не стушевался, а сразу отыгрался – это Манджукич невероятным ударом в падении через себя сравнял счет.
Когда казалось, что туринцы выглядят предпочтительнее, "Реал" взял, да и забил дважды в начале второго тайма. Сначала Каземиро вывел мадридцев вперед, а через три минуты Роналду отправил "Ювентус" в нокдаун, а добил команду Аллегри Асенсио на 90-й минуте.
"Реалу" покорился рекорд Лиги чемпионов. Испанский гранд стал первой командой, которая выиграла турнир в двух сезонах подряд. При этом речь идет именно о Лиге чемпионов, которая была создана в 1992 году, заменив Кубок европейских чемпионов.
Напомним, лучшим игроком финала Лиги чемпионов был признан лидер "Реала" Криштиану Роналду.twitter.com/ChampionsLeague