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Ярмоленко забил гол за сборную мира в ворота легенд "Атлетико"

28 мая в 23:10

Украинский полузащитник успешно выступил с престижном товарищеском поединке.

Ярмоленко
Ярмоленко забил гол головой
ФК Динамо
Сегодня, 28 мая, в Мадриде состоялся благотворительный матч между сборной мира и легендами "Атлетико" (5:4), в котором принял участие вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Украинский футболист вышел на замену во втором тайме под 11-м номером на позиции нападающего, а на 56-й минуте отметился точным ударом головой и забил третий гол своей команды.

Стоит отметить, что это был последний поединок в истории стадиона "Висенте Кальдерон". Деньги от вырученных билетов будут отданы организации "Scholas Occurrentes", которая курирует 400 тысяч школ в 190 стран мира.

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Напомним, в минувшем туре УПЛ Андрей Ярмоленко стал героем матча с "Шахтером".

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Тэги Ярмоленко футбол Атлетико
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