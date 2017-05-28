Ярмоленко забил гол за сборную мира в ворота легенд "Атлетико"

Украинский полузащитник успешно выступил с престижном товарищеском поединке.
Украинский футболист вышел на замену во втором тайме под 11-м номером на позиции нападающего, а на 56-й минуте отметился точным ударом головой и забил третий гол своей команды.
Стоит отметить, что это был последний поединок в истории стадиона "Висенте Кальдерон". Деньги от вырученных билетов будут отданы организации "Scholas Occurrentes", которая курирует 400 тысяч школ в 190 стран мира.
Напомним, в минувшем туре УПЛ Андрей Ярмоленко стал героем матча с "Шахтером".