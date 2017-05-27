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Ярмоленко приглашен сыграть за сборную мира против легенд "Атлетико" - СМИ

27 мая в 10:35

Украинец сыграет в Мадриде.

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Встреча состоится в воскресенье, 28 мая
ФК Динамо
Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко приглашен сыграть за сборную мира против легенд мадридского "Атлетико".

Встреча состоится в воскресенье, 28 мая. Начало – в 19:00 по Киеву. За сборную мира также сыграют Роналдиньо, Гаиска Мендьета, Ежи Дудек, Звонимир Бобан, Клаудио Каниджа, Кларенс Зеедорф, Рияд Марез.

В составе легенд "Атлетико" выступит сразу пять игроков нынешнего состава – Фернандо Торрес, Коке, Габи, Сауль и Хуанфран. Также в матче примет участие Диего Форлан.

Это будет последний матч в истории стадиона "Висенте Кальдерон". Деньги от вырученных билетов будут отданы организации "Scholas Occurrentes", которая курирует 400 тысяч школ в 190 стран мира.

В текущем сезоне в Премьер-лиге Андрей Ярмоленко провел 27 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

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Напомним, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Ярмоленко Атлетико футбол
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