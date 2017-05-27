Ярмоленко приглашен сыграть за сборную мира против легенд "Атлетико" - СМИ

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Украинец сыграет в Мадриде.

Встреча состоится в воскресенье, 28 мая ФК Динамо

Полузащитник "Динамо"приглашен сыграть за сборную мира против легенд мадридского "Атлетико".

Встреча состоится в воскресенье, 28 мая. Начало – в 19:00 по Киеву. За сборную мира также сыграют Роналдиньо, Гаиска Мендьета, Ежи Дудек, Звонимир Бобан, Клаудио Каниджа, Кларенс Зеедорф, Рияд Марез.

В составе легенд "Атлетико" выступит сразу пять игроков нынешнего состава – Фернандо Торрес, Коке, Габи, Сауль и Хуанфран. Также в матче примет участие Диего Форлан.

Это будет последний матч в истории стадиона "Висенте Кальдерон". Деньги от вырученных билетов будут отданы организации "Scholas Occurrentes", которая курирует 400 тысяч школ в 190 стран мира.

В текущем сезоне в Премьер-лиге Андрей Ярмоленко провел 27 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

Напомним, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом Украины по итогам 2016 года.