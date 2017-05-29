Топ Новости
<
>

Ярмоленко признан лучшим игроком 31-го тура Премьер-лиги

29 мая в 12:54

Лидер "Динамо" стал героем матча с "Шахтером".

123
Ярмоленко оформил дубль в ворота "Шахтера"
fpl.ua
Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признан лучшим футболистом 31-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

"Динамо" в Харькове одержало победу над "Шахтером" со счетом 3:2, а дубль на свой счет записал Андрей Ярмоленко.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев.

Лучшим тренером тура признан наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

Читайте также: Премьер-лига: "Динамо" в голевой перестрелке обыграло "Шахтер"

Напомним, вчера, 28 мая, Ярмоленко забил гол за сборную мира в ворота легенд "Атлетико".

Читайте также
Тэги Ярмоленко Динамо футбол УПЛ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...