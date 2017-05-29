Ярмоленко признан лучшим игроком 31-го тура Премьер-лиги

Лидер "Динамо" стал героем матча с "Шахтером".

Ярмоленко оформил дубль в ворота "Шахтера" fpl.ua

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признан лучшим футболистом. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

"Динамо" в Харькове одержало победу над "Шахтером" со счетом 3:2, а дубль на свой счет записал Андрей Ярмоленко.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев.

Лучшим тренером тура признан наставник "Зари" Юрий Вернидуб.

Напомним, вчера, 28 мая, Ярмоленко забил гол за сборную мира в ворота легенд "Атлетико".