Все идет к реваншу между Кличко и Джошуа – промоутер

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Реванш украинского и британского боксеров может состояться в ближайшем будущем.

29 апреля Кличко проиграл Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн оценил вероятность второго боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA(19-0, 19 КО) и украинским ветераном Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).

"Мы хотим провести следующий бой против Кличко. Сигналы, которые мы получаем из лагеря Владимира, говорят о том, что, скорее всего, будет реванш между Кличко и Джошуа. Мы изучаем цифры: где и когда может пройти бой. В течение нескольких следующих недель все эти вопросы будут обсуждаться", - приводит слова Хирна The Sun.

Отметим, что представители британца уже согласовали с IBF и WBA переносы обязательных защит против Кубрата Пулева и Луиса Ортиса соответственно.

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир сделает заявление по этому поводу только в июне.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко огласит решение о своем будущем 27 мая.