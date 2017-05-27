Все идет к реваншу между Кличко и Джошуа – промоутер

Реванш украинского и британского боксеров может состояться в ближайшем будущем.
"Мы хотим провести следующий бой против Кличко. Сигналы, которые мы получаем из лагеря Владимира, говорят о том, что, скорее всего, будет реванш между Кличко и Джошуа. Мы изучаем цифры: где и когда может пройти бой. В течение нескольких следующих недель все эти вопросы будут обсуждаться", - приводит слова Хирна The Sun.
Отметим, что представители британца уже согласовали с IBF и WBA переносы обязательных защит против Кубрата Пулева и Луиса Ортиса соответственно.
29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир сделает заявление по этому поводу только в июне.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко огласит решение о своем будущем 27 мая.sportarena.com