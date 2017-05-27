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Все идет к реваншу между Кличко и Джошуа – промоутер

27 мая в 12:09

Реванш украинского и британского боксеров может состояться в ближайшем будущем.

Кличко Джошуа
29 апреля Кличко проиграл Джошуа
Британский промоутер Эдди Хирн оценил вероятность второго боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинским ветераном Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).

"Мы хотим провести следующий бой против Кличко. Сигналы, которые мы получаем из лагеря Владимира, говорят о том, что, скорее всего, будет реванш между Кличко и Джошуа. Мы изучаем цифры: где и когда может пройти бой. В течение нескольких следующих недель все эти вопросы будут обсуждаться", - приводит слова Хирна The Sun.

Отметим, что представители британца уже согласовали с IBF и WBA переносы обязательных защит против Кубрата Пулева и Луиса Ортиса соответственно.

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором Джошуа нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир сделает заявление по этому поводу только в июне.

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Ранее сообщалось, что Владимир Кличко огласит решение о своем будущем 27 мая.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Кличко реванш бой бокс Джошуа
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