Тренер советует Кличко отложить бой с Джошуа

Американский специалист Джеймс Али Башир высказал свое мнение относительно карьеры украинского экс-чемпиона мира.

Башир считает, что Кличко не стоит проводить второй подряд бой с Джошуа vringe.com

Джеймс Али Башир, который работает ассистентом в команде украинского экс-чемпиона мира(64-5, 53 КО), высказал свое мнение относительно дальнейшей карьеры ветерана.

"Если бы я был тренером Кличко, то предложил бы ему отдохнуть, затем провести бой в сентябре. Ему 41, он должен оставаться активным. Если бы я был его тренером, я бы посоветовал ему искать возможности провести бой против Паркера или Уайлдера, а уже затем Джошуа. В это же время и Джошуа будет занят: Пулев, Фьюри.

Я абсолютно уверен, что в ту ночь Владимир победил бы любого супертяжа в мире, кроме Энтони Джошуа. Джошуа был как "Бастер" Даглас. Это - особенное эмоциональное состояние. В ту ночь никто бы не смог его победить", - сказал Башир.

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир сделает заявление по этому поводу только в июне.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко чуть не подрался с Энтони Джошуа.