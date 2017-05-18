"Волынь" не выполнила аттестационные требования ФФУ

У луцкого клуба больше нет времени на выплату долга перед бывшим футболистом команды Сашей Стевичем.

"Волынь" не сможет пройти аттестацию на новый сезон ФК Волынь

Луцкая "Волынь"за задолженность по зарплате перед экс-полузащитником команды Сашей Стевичем, а теперь клуб может не получить аттестат на следующий сезон.

По информации Sport Arena, у "Волыни" было время до 17 мая, чтобы перевести Стевичу 70 тысяч долларов, но клуб этого не сделал. Таким образом, "крестоносцы" не смогут получить аттестат от Федерации футбола Украины на следующий сезон.

Стоит отметить, что Стевич в ходе прошлогодних переговоров не согласился на условия клуба по данному вопросу и обратился в ФИФА. На "Волынь" был наложен запрет заявлять новых игроков, а также штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Напомним, в 29-м туре Премьер-лиги "Волынь" потерпела минимальное поражение от "Стали". При этом команда уже потеряла шансы остаться в элитном дивизионе чемпионата Украины.