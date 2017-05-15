"Волынь" может не получить аттестат на следующий сезон

У луцкого клуба осталось несколько дней на выплату долга перед бывшим футболистом команды Сашей Стевичем.

"Волынь" пока не прошла лицензирование ФК Волынь

Луцкая "Волынь" ужеза задолженность по зарплате перед экс-полузащитником команды Сашей Стевичем, а теперь клуб может не получить аттестат на следующий сезон.

По информации Sport Arena, у "Волыни" есть время до 17 мая, чтобы перевести Стевичу 70 тысяч долларов. Все остальные клубы прошли лицензирование еще до 10 мая, но Федерация футбола Украины решила дать "крестоносцам" отсрочку.

Луцкий клуб пообещал перевести 70 тысяч долларов экс-футболисту в указанный срок.

Стоит отметить, что Стевич в ходе прошлогодних переговоров не согласился на условия клуба по данному вопросу и обратился в ФИФА. На "Волынь" был наложен запрет заявлять новых игроков, а также штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Напомним, в 29-м туре Премьер-лиги "Волынь" потерпела минимальное поражение от "Стали". При этом команда уже потеряла шансы остаться в элитном дивизионе чемпионата Украины.