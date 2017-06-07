Владимир Кличко сделает заявление о своем будущем в ближайшие две недели

Украинский боксер пока не готов принять окончательное решение.

Кличко все еще может завершить карьеру Братство Кличко

Бывший чемпион мира(64-5, 53 КО) заявил, что уже в июне объявит о своем решении относительно продолжения карьеры.

"Я объявлю, что я буду делать дальше, в ближайшие две недели. Моя жизнь - это не только спорт, не только бокс", - заявил украинский боксер на встрече с журналистами в Гамбурге.

29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором британец Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) нокаутировал Кличко-младшего в одиннадцатом раунде. После боя чемпион заявил, что готов дать ветерану реванш, однако Владимир пока не дал ответ по данному вопросу и все еще может завершить карьеру.

Ранее американский тренер Джеймс Али Башир посоветовал Владимиру Кличко отложить бой с Джошуа.