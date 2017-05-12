В Запорожье появится муниципальный футбольный клуб

Местная власть хочет создать еще один "Металлург".

У Запорожья может появиться второй "Металлург" stadion.zp.ua

Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил об инициативе создать в городе муниципальный футбольный клуб, который будет иметь название "Металлург". Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"У Запорожья будет своя городская футбольная команда. Запорожцы заслужили право болеть за собственную команду, которая, я уверен, обязательно будет приносить нам победы. Поэтому я принял решение о создании муниципальной футбольной команды. Вопрос будет вынесен на сессию горсовета.

Нам удалось сохранить детскую футбольную школу "Металлург" Запорожье. Эта школа станет надежной базой для нашей муниципальной футбольной команды. Запорожским футболистам будет где развивать свой спортивный талант, чтобы в будущем стать игроками сборной Украины", - написал Буряк.

Напомним, в марте прошлого года запорожский "Металлург" из-за финансовых проблем был исключен из всех турниров страны, в том числе украинской Премьер-лиги. Позже общественная организация "Металург назавжди" переименовала любительский "Россо Неро" в "Металлург", а команда была заявлена во Вторую лигу.