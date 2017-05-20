В финале чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Канады и Швеции

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Определились финалисты мирового первенства по хоккею.

Канадцы обыграли Россию IIHF

Состоялись полуфинальные матчи, в которых встречались сборные России и Канады, а также Швеции и Финляндии.

Первыми на ледовую арену в немецком Кельне вышли команды России и Канады. Обе сборные считались фаворитами турнира, что и показал отчетный поединок.

Сборная России до третьего периода вела со счетом 2:0, но канадцы в последнем отрезке игры сумели забросить четыре шайбы, добыв путевку в финал.

Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Шайбы: 32:16 Кузнецов - 0:1; 34:50 Гусев - 0:2; 40:17 Шайфли - 1:2; 55:07 Маккиннон - 2:2; 56:58 Райлли - 3:2; 58:53 Кутюрье - 4:2

Полуфинал Швеции и Финляндии прошел практически без интриги. Если в первом периоде была зафиксирована ничья, то в двух остальных доминировали шведы, что в итоге и вылилось в разгромную победу со счетом – 4:1.

Швеция – Финляндия – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 01:49 Эдлер - 1:0; 04:45 Кемппайнен - 1:1; 24:36 Д. Клингберг - 2:1; 34:52 У. Нюландер - 3:1; 53:52 Нордстрем - 4:1

Финал и матч за третье место состоятся завтра, 21 мая.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Канады, обыгравшая год назад в финале команду Финляндии.