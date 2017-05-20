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Одесса примет юниорский чемпионат мира по хоккею

20 мая в 09:25

Турнир пройдет в 2018 году.

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Турнир пройдет в апреле 2018 года
ФХУ
Украина получила право провести юниорский чемпионат мира 2018 года по хоккею в дивизионе IB.

Турнир состоится в Одессе, а матчи будут проводиться в местном "Дворце спорта".

Во время Конгресса Международной федерации хоккея украинская заявка получила 14 голосов в поддержку. Италия и Австрия набрали 6 и 4 голоса соответственно.

Ледовая Арена во "Дворце Спорта" в Одессе начала свою работу после частичной реконструкции в ноябре 2016 года. Сейчас там функционирует ледовая площадка, установлены новые сидения на трибунах.

Однако в ближайший год "Дворец Спорта" будет вынужден пройти более глубокую модернизацию, чтобы соответствовать стандартам проведения международных соревнований.

Соперниками сборной Украины на ЧМ-2018 (U-18) станут команды Италии, Венгрии, Австрии, Японии и Румынии. Турнир пройдет в апреле 2018 года.

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Напомним, что в апреле Киев принимал ЧМ-2017 по хоккею в дивизионе IА.

По материалам: XSport.ua
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Тэги хоккей Одесса Украина юниоры
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