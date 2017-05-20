Одесса примет юниорский чемпионат мира по хоккею

Турнир пройдет в 2018 году.
Турнир состоится в Одессе, а матчи будут проводиться в местном "Дворце спорта".
Во время Конгресса Международной федерации хоккея украинская заявка получила 14 голосов в поддержку. Италия и Австрия набрали 6 и 4 голоса соответственно.
Ледовая Арена во "Дворце Спорта" в Одессе начала свою работу после частичной реконструкции в ноябре 2016 года. Сейчас там функционирует ледовая площадка, установлены новые сидения на трибунах.
Однако в ближайший год "Дворец Спорта" будет вынужден пройти более глубокую модернизацию, чтобы соответствовать стандартам проведения международных соревнований.
Соперниками сборной Украины на ЧМ-2018 (U-18) станут команды Италии, Венгрии, Австрии, Японии и Румынии. Турнир пройдет в апреле 2018 года.
Напомним, что в апреле Киев принимал ЧМ-2017 по хоккею в дивизионе IА.XSport.ua