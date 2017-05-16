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В Украинской хоккейной лиге будет отменен лимит на легионеров

16 мая в 01:28

В УХЛ намерены вернуть в чемпионат зарубежных хоккеистов.

УХЛ
В УХЛ хотят привлечь больше легионеров
Sport Arena
Члены Наблюдательного совета Украинской хоккейной лиги (УХЛ) единогласно выступили за отмену лимита на легионеров. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Таким образом, в следующем сезоне в лиге не будет ограничений на заявку легионеров. Этим шагом в УХЛ рассчитывают вернуть в чемпионат зарубежных исполнителей, количество которых в последние годы заметно сократилось.

В минувшем сезоне регламент УХЛ ограничивал клубы десятью хоккеистами, не имеющими украинского гражданства. В среднем в каждой команде УХЛ играли по шесть иностранцев из России, Беларуси, Латвии и Казахстана, а рекордсменом был "Донбасс", в заявке которого было девять иностранцев.

Рекордом для украинского хоккея стал сезон 2012/13, когда в чемпионате выступали 120 иностранцев - 45 процентов от общего числа игроков.

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Напомним, чемпионом Украины по итогам прошлого сезона стал "Донбасс".

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Тэги хоккей УХЛ
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