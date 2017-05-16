В Украинской хоккейной лиге будет отменен лимит на легионеров

В УХЛ намерены вернуть в чемпионат зарубежных хоккеистов.

В УХЛ хотят привлечь больше легионеров Sport Arena

Члены Наблюдательного советаединогласно выступили за отмену лимита на легионеров. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Таким образом, в следующем сезоне в лиге не будет ограничений на заявку легионеров. Этим шагом в УХЛ рассчитывают вернуть в чемпионат зарубежных исполнителей, количество которых в последние годы заметно сократилось.

В минувшем сезоне регламент УХЛ ограничивал клубы десятью хоккеистами, не имеющими украинского гражданства. В среднем в каждой команде УХЛ играли по шесть иностранцев из России, Беларуси, Латвии и Казахстана, а рекордсменом был "Донбасс", в заявке которого было девять иностранцев.

Рекордом для украинского хоккея стал сезон 2012/13, когда в чемпионате выступали 120 иностранцев - 45 процентов от общего числа игроков.

Напомним, чемпионом Украины по итогам прошлого сезона стал "Донбасс".