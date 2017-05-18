В Днепре будет создан новый футбольный клуб - СМИ

В городе может появиться альтернатива "Днепру".

В Днепре может появиться новый клуб ФК Днепр

Группа бизнесменов из Днепра собирается создать альтернативный футбольный клуб. Об этом сообщает сайт болельщиков "Днепра".

Проект разрабатывает бывший мэр города Иван Куличенко в партнерстве с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. При этом не уточняется, с какой стадии соревнований клуб планирует начать выступления - второй лиги или любительской.

Ранее стало известно, что на базе "Днепра" планируется создание команды во Второй лиге за счет слияния с "Никополь-НПГУ". Всем игрокам будет предложена зарплата на уровне Премьер-лиги, а у руля коллектива останется Дмитрий Михайленко.

После 29-ти туров "Днепр" занимает предпоследнее место в УПЛ, имея в своем активе 19 очков.