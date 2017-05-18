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В Днепре будет создан новый футбольный клуб - СМИ

18 мая в 21:59

В городе может появиться альтернатива "Днепру".

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В Днепре может появиться новый клуб
ФК Днепр
Группа бизнесменов из Днепра собирается создать альтернативный футбольный клуб. Об этом сообщает сайт болельщиков "Днепра".

Проект разрабатывает бывший мэр города Иван Куличенко в партнерстве с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. При этом не уточняется, с какой стадии соревнований клуб планирует начать выступления - второй лиги или любительской.

Ранее стало известно, что на базе "Днепра" планируется создание команды во Второй лиге за счет слияния с "Никополь-НПГУ". Всем игрокам будет предложена зарплата на уровне Премьер-лиги, а у руля коллектива останется Дмитрий Михайленко.

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После 29-ти туров "Днепр" занимает предпоследнее место в УПЛ, имея в своем активе 19 очков.

По материалам: fcdnipro.com
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Тэги Днепр футбол Павелко
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