Премьер-лига: "Карпаты" добыли волевую победу над "Днепром"

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Команды забили пять голов.

"Днепр" стал ближе к вылету из УПЛ football.ua

Состоялся заключительный матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором

Первый тайм прошел с минимумом моментов, а развязка и феерия голов произошли уже после перерыва. Уже на старте второй половины игры Кочергин и Довбик забили по голу и приблизили "Днепр" к победе.

Как оказалось, днепряне рано поверили в свой успех. "Карпаты" активизировались в атаке и в итоге трижды поразили ворота соперника усилиями Ксенза, Нестерова и Грисьо, оформив итоговую победу. Таким образом, "Днепр" теперь отстает от "Карпат" на пять пунктов и близок к вылету из Премьер-лиги.

"Днепр" - "Карпаты" - 2:3

Голы: Кочергин, 47, Довбик, 54 - Ксенз, 65, Нестеров, 70, Грисьо, 74

"Днепр": Лунин, Адамюк, Чеберячко (Кожушко, 86), Лопыренок, Полевой, Кочергин, Чеберко (Когут, 71), Лунев, Влад, Довбик (Баланюк, 75), Вакулко

"Карпаты": Боровик, Мирошниченко, Нестеров, Лобай, Матвиенко, Ксенз, Вербный, Голодюк (Чачуа, 58), Гуцуляк (Грисьо, 58), Худобяк (Клец, 84), Гладкий

Предупреждения: Лунев, Вакулко, Адамюк - Грисьо, Гладкий, Вербный

Напомним, во втором матче дня "Ворскла" разошлась миром со "Звездой".