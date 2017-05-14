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Премьер-лига: "Ворскла" и "Звезда" обменялись голами

14 мая в 16:46

Команды не смогли определить победителя.

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Команды сыграли вничью
football.ua
Состоялся очередной матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Звезду".

"Звезда" могла победить и гарантировать себе место в элите на следующей сезон, но сделать этого не удалось. Соперники обменялись голами и завершили поединок вничью, поэтому команде из Кропивницкого еще предстоит завершить борьбу за выживание в следующих турах.

"Ворскла" - "Звезда" - 1:1
Голы: Хлебас, 31 - Загальский, 73

"Ворскла": Шуст, Ребенок, Даллку, Чижов, Сапай, Ткачук (Загорулько, 78), Чеснаков, Мякушко (Сакив, 80), Шарпар, Одарюк (Кунев, 68), Хлебас

"Звезда": Паст, Перейра, Кучеренко, Фатеев, Полегенько (Щедрый, 59), Загальский, Дрышлюк (Акименко, 70), Драченко, Збунь (Попов, 84), Эсеола, Ситало

Предупреждения: Чижов, Чеснаков, Мякушко - Перейра, Дрышлюк

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Напомним, во втором матче дня встретятся "Днепр" и "Карпаты".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Звезда Ворскла футбол
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