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Усик готов в будущем драться в России

30 мая в 08:21

Украинский боксер считает, что политика только мешает боксу.

Усик
Усик готов выйти на ринг в Москве
polsatsport.pl
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) заявил, что готов ехать в Москву на поединки против Дениса Лебедева и Мурата Гассиева, владеющих титулами WBA и IBF соответственно.

"Это были бы хорошие поединки для бокса, для любителей бокса. А тут начинают подключать политику, начинает мусор литься... Тут вообще нужно забыть про политику и смотреть только в сторону спорта, потому что так (без объединительных боев – прим.) никакого интереса нет - мы стоим на месте, не развиваемся.

Мне вообще без разницы, где драться – я готов ехать в любой город мира в любую страну мира. Я готов ехать в Москву или в какие-то другие города, чтобы боксировать с этими ребятами. Просто нужно договариваться - чтобы промоутеры между собой разговаривали", - сказал Усик в эфире программы "Политика чемпионов".

9 апреля в штате Мэриленд (США) Усик одержал победу в поединке с Майклом Хантером единогласным решением судей.

Следующий бой тяжеловеса должен состояться 12 августа в Одессе, однако имя соперника пока не сообщается.

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Ранее Усик заявил, что планирует через три года провести бой с Энтони Джошуа.

По материалам: boxingnews.com.ua
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Тэги Усик бокс бой титул
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