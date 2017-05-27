Украинский боксер Сиренко дебютировал на профессиональном ринге с победы нокаутом

Бой завершился уже в первом раунде.
Уже в первом раунде киевлянин нокаутировал местного боксера Петруса Киллиерса, также проводившего стартовый поединок в профессиональной карьере.
Дебют Сиренко в экзотической для украинских боксеров ЮАР вызван тем фактом, что спортсмен и его команда не смогли в Украине и США найти промоутера, который занялся бы раскруткой карьеры Владислава.
До перехода на профи-ринг Владислав Сиренко становился бронзовым призером чемпионата Украины и брал Кубок страны. В 2015 году боксер представлял Украину на первых Европейских играх в Баку, но остановился задолго до медальных схваток.
Отметим, что 22-летний Сиренко тренируется под руководством американского специалиста Джеймса Али Башира.
Ранее промоутер сообщил, что все идет к реваншу между Кличко и Джошуа.sportarena.com