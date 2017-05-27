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Украинский боксер Сиренко дебютировал на профессиональном ринге с победы нокаутом

27 мая в 14:04

Бой завершился уже в первом раунде.

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Сиренко тренируется под руководством американца Али Башира
vringe.com
Украинский супертяж Владислав Сиренко (1-0, 1 КО) в Дурбане (ЮАР) открыл счет своим победам на профессиональном ринге.

Уже в первом раунде киевлянин нокаутировал местного боксера Петруса Киллиерса, также проводившего стартовый поединок в профессиональной карьере.

Дебют Сиренко в экзотической для украинских боксеров ЮАР вызван тем фактом, что спортсмен и его команда не смогли в Украине и США найти промоутера, который занялся бы раскруткой карьеры Владислава.

До перехода на профи-ринг Владислав Сиренко становился бронзовым призером чемпионата Украины и брал Кубок страны. В 2015 году боксер представлял Украину на первых Европейских играх в Баку, но остановился задолго до медальных схваток.

Отметим, что 22-летний Сиренко тренируется под руководством американского специалиста Джеймса Али Башира.

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Ранее промоутер сообщил, что все идет к реваншу между Кличко и Джошуа.

По материалам: sportarena.com
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Тэги бокс Украина Сиренко
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