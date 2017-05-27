Украинцы завоевали полный комплект медалей на этапе Кубка мира по гребле

Украинцы удачно выступили на втором этапе Кубка мира подряд.
Первую медаль соревновательного дня добыла каноистка Людмила Лузан на дистанции 500 метров, показав время 2:08.504 и заняв третье место. Для украинки это уже вторая "бронза" в нынешнем сезоне. На предыдущем этапе во Франции Лузан также показала третий результат.
Еще одну "бронзу" в актив сборной Украины записали Игорь Трунов и Иван Семыкин в байдарке-двойке на дистанции 500 метров, завершив выступление со временем 1:28.386.
Серебряными призерами этапа Кубка мира стали Олег Кухарик и Виталий Цуркан, которые преодолели 1000 метров за 3:06.485. Лучше украинского дуэта были лишь испанцы Иниго Пэна и Франциско Кубелос, опередившие украинцев меньше, чем на секунду.
На наивысшую ступень пьедестала почета взошел Сергей Емельянов, который пришел первым в заезде на 200 метров среди параканоистов. Украинец показал время 39.254.
Ранее украинцы выиграли полный комплект медалей на первом этапе Кубка мира во Франции.XSport.ua