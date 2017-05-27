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Украинцы завоевали полный комплект медалей на этапе Кубка мира по гребле

27 мая в 15:50

Украинцы удачно выступили на втором этапе Кубка мира подряд.

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Украинцы выиграли "золото", "серебро" и две "бронзы"
НОК Украины
В венгерском Сегеде проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сборной Украине удалось собрать полный комплект наград в нескольких заездах первого дня турнира.

Первую медаль соревновательного дня добыла каноистка Людмила Лузан на дистанции 500 метров, показав время 2:08.504 и заняв третье место. Для украинки это уже вторая "бронза" в нынешнем сезоне. На предыдущем этапе во Франции Лузан также показала третий результат.

Еще одну "бронзу" в актив сборной Украины записали Игорь Трунов и Иван Семыкин в байдарке-двойке на дистанции 500 метров, завершив выступление со временем 1:28.386.

Серебряными призерами этапа Кубка мира стали Олег Кухарик и Виталий Цуркан, которые преодолели 1000 метров за 3:06.485. Лучше украинского дуэта были лишь испанцы Иниго Пэна и Франциско Кубелос, опередившие украинцев меньше, чем на секунду.

На наивысшую ступень пьедестала почета взошел Сергей Емельянов, который пришел первым в заезде на 200 метров среди параканоистов. Украинец показал время 39.254.

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Ранее украинцы выиграли полный комплект медалей на первом этапе Кубка мира во Франции.

По материалам: XSport.ua
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Тэги Украина сборная гребля
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