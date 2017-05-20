Украинцы завоевали полный комплект медалей на этапе Кубка мира по гребле

Украинские спортсмены оказались лучшими на первом этапе Кубка мира.
Тандем байдарочников Игорь Трунов и Иван Семыкин выиграл "золото" на дистанции 500 метров, опередив на пьедестале венгров и испанцев.
Также золотую медаль украинцы взяли на дистанции 1000 метров, где Олег Кухарик и Виталий Цуркан были быстрее ближайших преследователей на две секунды.
Каноисты Тарас Мищук и Дмитрий Янчук взяли в своем заезде на 1000 метров "серебро", а Людмила Лузан в каноэ-одиночке на дистанции в 500 метров заняла третье место.
Напомним, это был первый этап Кубка мира для нового главного тренера сборной Украины – двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана.
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