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Украинцы завоевали полный комплект медалей на этапе Кубка мира по гребле

20 мая в 18:16

Украинские спортсмены оказались лучшими на первом этапе Кубка мира.

олег кухарик гребля
Олег Кухарик выиграл "золото"
НОК Украины
Украинские каноисты и байдарочники взяли сразу несколько медалей на этапе Кубка мира по гребле, который проходил в Португалии.

Тандем байдарочников Игорь Трунов и Иван Семыкин выиграл "золото" на дистанции 500 метров, опередив на пьедестале венгров и испанцев.

Также золотую медаль украинцы взяли на дистанции 1000 метров, где Олег Кухарик и Виталий Цуркан были быстрее ближайших преследователей на две секунды.

Каноисты Тарас Мищук и Дмитрий Янчук взяли в своем заезде на 1000 метров "серебро", а Людмила Лузан в каноэ-одиночке на дистанции в 500 метров заняла третье место.

Напомним, это был первый этап Кубка мира для нового главного тренера сборной Украины – двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана.

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Ранее украинские гребчихи обвинили Минспорта в шантаже.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Украина гребля Чебан
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