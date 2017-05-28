Украинцы завоевали еще три медали на этапе Кубка мира по гребле

Украинцы удачно выступили на втором этапе Кубка мира подряд.
Байдарочницы Мария Кичасова и Анастасия Горлова выиграли "золото" на дистанции 200 метров. Каноисты Дмитрий Янчук и Тарас Мищук заняли второе место на дистанции 500 метров.
"Бронзу" в финальном заезде байдарок-одиночек выиграл Олег Кухарик.
Напомним, это первый этап Кубка мира для нового главного тренера сборной Украины – двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана.
В первый день выступлений в Венгрии украинцы завоевали четыре медали.НОК Украины