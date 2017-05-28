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Украинцы завоевали еще три медали на этапе Кубка мира по гребле

28 мая в 20:06

Украинцы удачно выступили на втором этапе Кубка мира подряд.

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Кичасова и Горлова стали лучшими на дистанции 200 метров
НОК Украины
В венгерском Сегеде проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сборной Украины в рамках второго дня соревнований удалось взять еще три медали.

Байдарочницы Мария Кичасова и Анастасия Горлова выиграли "золото" на дистанции 200 метров. Каноисты Дмитрий Янчук и Тарас Мищук заняли второе место на дистанции 500 метров.

"Бронзу" в финальном заезде байдарок-одиночек выиграл Олег Кухарик.

Напомним, это первый этап Кубка мира для нового главного тренера сборной Украины – двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана.

Смотрите фото: Украинский каноист Чебан выиграл "золото" Олимпиады в Рио

В первый день выступлений в Венгрии украинцы завоевали четыре медали.

По материалам: НОК Украины
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Тэги гребля сборная медаль Венгрия Кубок мира
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