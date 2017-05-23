Украинцы выиграли Кубок Европы по спортивной ходьбе

Украинцы опередили Италию.
Украинцам удалось отобрать победу у ушедшего в отрыв на 14 километре итальянца Теодрико Капоразо только в конце гонки.
Результат победителя гонки Банзерука (3:48.15) стал восьмым лучшим в мировом топ-листе текущего сезона.
Также благодаря шестому месту Марьяна Закальницкого и 12-ому Андрея Гречковского сборная Украины выиграла "золото" в командном зачете, опередив Италию.
Отметим, что ходьба на дистанцию 50 км стала олимпийской дисциплиной в 1932, на 20 км - в 1956 году. В 1992 году в олимпийскую программу вошли и соревнования среди женщин.
Ранее украинцы выиграли "серебро" и "бронзу" на чемпионате мира по спортивной ходьбе.Tribuna.com