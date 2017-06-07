Украина - Мальта: лучшие фото матча

Подопечные Андрея Шевченко потерпели сенсационное поражение.

В австрийском Граце сборная Украины провела товарищеский поединок против команды Мальты в рамках подготовки к матчу отбора на ЧМ-2018 против Финляндии. Судьбу поединка решил единственный гол мальтийцев в первом тайме.

Украинцы провели таймы в разных составах, однако постоянное владение мячом к голу в ворота мальтийцев так и не привело. Мальта, в свою очередь, вышла вперед на 14-й минуте, когда точным ударом головой передачу партнера замкнул Зак Мускат. Этот удар оказался победным для мальтийцев.

Следующий матч отбора с Финляндией подопечные Шевченко проведут 11 июня.