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Украина - Мальта: лучшие фото матча

7 июня в 12:28

Подопечные Андрея Шевченко потерпели сенсационное поражение.

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В австрийском Граце сборная Украины провела товарищеский поединок против команды Мальты в рамках подготовки к матчу отбора на ЧМ-2018 против Финляндии. Судьбу поединка решил единственный гол мальтийцев в первом тайме.

Украинцы провели таймы в разных составах, однако постоянное владение мячом к голу в ворота мальтийцев так и не привело. Мальта, в свою очередь, вышла вперед на 14-й минуте, когда точным ударом головой передачу партнера замкнул Зак Мускат. Этот удар оказался победным для мальтийцев.

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Следующий матч отбора с Финляндией подопечные Шевченко проведут 11 июня.

zbirna.com
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Тэги футбол сборная Мальта
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