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Сборную Украины в игре с Финляндией устроит только победа – Шевченко

3 июня в 14:02

Наставник сборной Украины рассказал о целях на предстоящий матч отбора.

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Шевченко надеется на победу в игре с Финляндией
ФФУ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от игры против Финляндии.

"Нас устроит только положительный исход. Положительный результат в матче с Финляндией - это победа. Непросто играть, когда закончился сезон. Ребята немного устали, но мотивация у них большая. Каждый из ребят должен найти силы серьезно подготовиться к этому матчу, чтобы обязательно победить", - сообщил Шевченко.

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1.

После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию.

Следующий матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии, а 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.

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Ранее сборная Украины провела открытую тренировку в Киеве.

По материалам: ФФУ
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Тэги Украина сборная Шевченко Финляндия футбол
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