Сборную Украины в игре с Финляндией устроит только победа – Шевченко

Наставник сборной Украины рассказал о целях на предстоящий матч отбора.
"Нас устроит только положительный исход. Положительный результат в матче с Финляндией - это победа. Непросто играть, когда закончился сезон. Ребята немного устали, но мотивация у них большая. Каждый из ребят должен найти силы серьезно подготовиться к этому матчу, чтобы обязательно победить", - сообщил Шевченко.
Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1.
После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию.
Следующий матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии, а 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.
Ранее сборная Украины провела открытую тренировку в Киеве.ФФУ