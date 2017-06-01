Шевченко вызвал в сборную Украины трех молодых футболистов

В команде нашлось место Ивану Петряку, Виктору Цыганкову и Артему Довбыку.

Петряк уже выходил на поле в составе национальной сборной ФФУ

Полузащитник "Зари" Иван Петряк, вингер "Динамо" Виктор Цыганков и нападающий "Днепра" Артем Довбык были вызваны в расположение. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Украины.

Эти футболисты пополнили состав, который готовится к ближайшим матчам команды против Мальты и Финляндии.

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. После пяти туров подопечные Шевченко находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч отбора Украина проведет 11 июня на выезде против сборной Финляндии.

Кроме того, уже 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.

Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет открытую тренировку в Киеве.