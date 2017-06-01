Топ Новости
<
>

Шевченко вызвал в сборную Украины трех молодых футболистов

1 июня в 08:20

В команде нашлось место Ивану Петряку, Виктору Цыганкову и Артему Довбыку.

123
Петряк уже выходил на поле в составе национальной сборной
ФФУ
Полузащитник "Зари" Иван Петряк, вингер "Динамо" Виктор Цыганков и нападающий "Днепра" Артем Довбык были вызваны в расположение сборной Украины. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Украины.

Эти футболисты пополнили состав, который готовится к ближайшим матчам команды против Мальты и Финляндии.

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. После пяти туров подопечные Шевченко находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч отбора Украина проведет 11 июня на выезде против сборной Финляндии.

Кроме того, уже 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.

Читайте также: Сборная Украины сыграет против Турции в Харькове - Павелко

Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет открытую тренировку в Киеве.

По материалам: ФФУ
Читайте также
Тэги футбол сборная Шевченко Цыганков Петряк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.31
EUR 29.52
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...