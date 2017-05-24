Топ Новости
<
>

Сборная Украины проведет открытую тренировку в Киеве

24 мая в 16:55

Болельщики смогут увидеть национальную команду на "Олимпийском".

123
Сборная Украины вылетит в Австрию 5 июня
ФФУ
Сборная Украины 2 июня проведет открытую тренировку перед зрителями на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает "Команда №1".

Потом подопечные Андрея Шевченко продолжат подготовку в столице Украины, а 5 июня команда отправится в Австрию на матч с Мальтой.

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. Единственный гол в поединке на "Максимире" забил экс-игрок "Днепра" Никола Калинич.

После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии, а 6 июня украинская команда сыграет товарищеский матч против Мальты.

Читайте также: Сборная Украины может провести матчи с Аргентиной, Италией и Германией

Ранее Андрей Шевченко огласил заявку на матчи против Мальты и Финляндии.

"Команда №1"
Читайте также
Тэги футбол сборная Шевченко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...